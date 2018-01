Sine Goiás oferece 17 vagas para atendente de lanchonete

A Rede Sine em Goiás oferece vagas de emprego em diversas áreas. Interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusiva para pessoas com deficiência:

Agente de passagens: 01

Auxiliar de lavanderia: 01

Operador de Telemarketing Ativo: 01

Servente de limpeza: 88

Vagas não exclusivas para pessoa com deficiência:

Administrador: 01

Alinhador de pneus: 01

Analista Contábil: 03

Analista de Controle de Qualidade: 01

Aprendiz de mecânico ajustador: 02

Arrumador no serviço doméstico: 01

Arquivista de documentos: 02

Arte finalista: 02

Assistente de cobrança: 01

Assistente Social/Jaraguá: 01

Atendente de lanchonete 17

Auxiliar administrativo: 01

Auxiliar contábil: 02

Auxiliar de Cozinha /Jaraguá: 01

Auxiliar de Estoque: 45

Auxiliar de Logística: 01

Auxiliar de Lavanderia: 01

Chefe de serviço financeiro: 01

Colocador de cerâmica: 05

Contador: 03

Cortador de roupas: 01

Corretor de imóveis: 01

Costureira de máquina reta: 01

Costureira de amostra: 01

Cozinheiro de restaurante: 01

Desenhista Industrial Gráfico: 02

Desenhista Projetista de Moldes: 01

Digitador: 03

Diretor de vendas: 01

Eletrotécnico: 02

Encarregado de cozinha: 01

Encarregado de Expedição: 01

Engenheiro de Alimentos: 01

Empregado doméstico: 01

Esteticista: 02

Estoquista: 01

Forneiro de padaria: 01

Funileiro de automóveis (Reparação): 01

Garçom /Jaraguá: 01

Lavador de Fachadas /Pires do Rio: 01

Lavador de veículos: 01

Manicure: 10

Mecânico: 02

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel: 01

Mecânico de manutenção de máquina industrial: 01

Motorista de kombi: 03

Operador de grua: 04

Operador de máquinas de usinagem madeira: 01

Operador de máquinas fixas: 01

Pizzaiolo: 02

Preparador de tintas: 01

Representante comercial autônomo: 04

Salgadeiro: 01

Serralheiro: 11

Soldador: 01

Subgerente de restaurante: 01

Técnico de equipamentos de informática: 02

Técnico em Segurança do Trabalho: 01

Técnico mecânico em ar condicionado: 02

Torneiro mecânico: 01

Vaqueiro /Jaraguá: 01

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta: 03

Vendedor pracista: 03