Sine Goiás inicia fevereiro com 171 vagas de emprego

Nesta quinta-feira, dia 01, a Rede Sine Goiás oferece 76 vagas para pessoa com deficiência, sendo 45 para servente de limpeza. Para pessoas sem deficiência, são 95 vagas disponíveis. Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine Goiás instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos de atendimento, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

Agente de Passagens: 01

Arrumadeira de Hotel: 01

Auxiliar administrativo: 01

Auxiliar de Almoxarifado: 01

Auxiliar de Contabilidade: 01

Auxiliar de Produção Farmacêutica: 01

Promotor De Vendas: 02

Garçom: 01

Recepcionista Atendente: 02

Servente de Limpeza: 45

Vigilante: 20

Vagas não exclusivas para pessoa com deficiência:

Ajudante de Confecção 01

Alinhador de Pneus 01

Analista Contábil 01

Atendente de farmácia (Balconista) 01

Auxiliar de Manutenção Predial 01

Auxiliar de Pessoal 01

Açougueiro 02

Balconista /Jaraguá 01

Barman 02

Chefe de Depósito 01

Chefe de Serviços de Limpeza 01

Churrasqueiro 01

Confeiteiro 04

Consultor de Cobrança 10

Costureiro em Geral 04

Cozinheiro de Restaurante 02

Desenhista Industrial Gráfico 02

Eletricista de Automóveis 02

Eletrotécnico 01

Encarregado de Controle de Seção de Produção 01

Forneiro de Padaria 01

Impressor Flexográfico 01

Manicure 10

Marceneiro 02

Mecânico de Veículos Automotores a Diesel 02

Motofrentista 05

Motorista de Caminhão Guincho/Munk 02

Operador de Grua 04

Operador de Máquina de Usinagem de Madeira 01

Pasteleiro 02

Pintor de Automóveis 01

Programador de Computador 01

Promotor de Vendas 03

Representante Comercial Autônomo 05

Serralheiro 03

Técnico de Apoio ao usuários de informática 02

Técnico de Refrigeração 01

Técnico em Manutenção de equipamentos de informática 02

Técnico em Segurança do Trabalho//Estágio 01

Vendedor Interno 03

Vendedor Pracista 03