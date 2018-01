Sine Goiás divulga 133 vagas de emprego nesta quarta-feira (10)

De acordo com a Secretaria Cidadã, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) oferece 13 vagas exclusivas para pessoa com deficiência nesta quarta-feira, dia 10. Seis delas para auxiliar de limpeza. Outras 120 vagas de emprego também são ofertadas, entre elas 20 para operador de máquinas fixas.

Interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

As vagas ofertadas pertencem ao Zoneamento do Sine Estadual (Sine Estadual de Goiânia, Sine Municipal de Goiânia, Sine Municipal de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Sine de Goianira, Sine de Trindade, Sine de Inhumas, Sine de Jaraguá, Sine Pires do Rio, Silvânia, Nova Veneza, Amaralina, Hidrolândia e de Guapó). O quantitativo das vagas é modificado constantemente, de acordo com a administração das mesmas.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

AGENTE DE PASSAGENS 01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01

AUXILIAR DE LAVANDERIA 01

AUXILIAR DE LIMPEZA 06

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01

PORTEIRO 03

Vagas não exclusivas para pessoa com deficiência:

ADMINISTRADOR 01

ANALISTA CONTÁBIL 03

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 01

APRENDIZ DE MECÂNICO AJUSTADOR 02

ARTE FINALISTA 01

ASSISTENTE SOCIAL/JARAGUÁ 01

AUXILIAR DE COZINHA /JARAGUA 01

AUXILIAR DE LAVANDERIA 01

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 02

CHURRASQUEIRO 01

CONTADOR 03

DIGITADOR 03

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 02

ELETROTECNICO 02

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 01

ENCARREGADO DE COZINHA 01

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 01

ESTOQUISTA 01

FORNEIRO DE PADARIA 01

LAVADOR DE FACHADAS //PIRES DO RIO 01

MECÂNICO 02

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 01

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 01

MOTORISTA DE KOMBI 03

MOTORISTA ENTREGADOR 01

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 20

PROMOTOR DE VENDAS 11

PSICÓLOGO DO TRABALHO 01

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 01

SALGADEIRO 02

SERRALHEIRO 11

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 01

TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01

TÈCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 01

TORNEIRO MECÂNICO 01

VAQUEIRO /JARAGUÁ 02

VENDEDOR PORTA A PORTA 23

VENDEDOR PRACISTA 07