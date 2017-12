Sine Goiás disponibiliza 45 vagas para movimentador de mercadorias

A Rede Sine em Goiás oferta vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira (19). Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses). As principais vagas são:

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens: uma vaga

Assistente administrativo: uma vaga

Atendente de central de telemarketing: 15 vagas

Auxiliar de limpeza: 90 vagas

Auxiliar de logística: uma vaga

Empacotador a mão: três vagas

Faxineiro: três vagas

Operador de caixa: quatro vagas

Porteiro: uma vaga

Varredor de rua: três vagas

Vendedor interno: três vagas

Vagas de ampla concorrência:

Alinhador de pneus: uma vaga

Analista de logística: uma vaga

Analista de marketing: uma vaga

Arte finalista: duas vagas

Atendente de mesa: três vagas

Auxiliar de contabilidade: seis vagas

Auxiliar de escrituração fiscal: uma vaga

Auxiliar de linha de produção: uma vaga

Auxiliar de logística: uma vaga

Auxiliar de pessoal: uma vaga

Açougueiro: três vagas

Chapa movimentador de mercadorias: 45 vagas

Chefe de serviço de limpeza: duas vagas

Churrasqueiro: uma vaga

Consultor de vendas: uma vaga

Controlador de pragas: duas vagas

Costureiro em máquina de confecção em série para Jaraguá: duas vagas

Cuidador de idosos: uma vaga

Eletrotécnico: uma vaga

Encanador para Pires do Rio: uma vaga

Forneiro de padaria: uma vaga

Gerente de departamento pessoal: uma vaga

Mecânico de suspensão: uma vaga

Montador de esquadrias de madeira: quatro vagas

Montador de veículos automotores: uma vaga

Motorista de ônibus urbano: 50 vagas

Motorista entregador: uma vaga

Nutricionista para Anápolis: uma vaga

Nutricionista: uma vaga

Operador de caixa lotérico: uma vaga

Operador de máquinas fixas em geral: uma vaga

Padeiro: uma vaga

Reparador de instrumentos musicais: uma vaga

Salgadeiro: uma vaga

Serralheiro: duas vagas

Técnico em enfermagem: 15 vagas

Técnico mecânico: três vagas

Torneiro mecânico: uma vaga

Vendedor de serviços: três vagas

Vendedor pracista: seis vagas