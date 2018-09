Economia Sine está com 70 vagas para vigilante em Goiânia Ao todo, são 333 postos de trabalho disponíveis nesta quarta-feira (19), sendo 120 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência

O Sine Goiânia está com 333 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (19). A função de vigilante reúne 70 postos de trabalho, destinadas a pessoas com deficiência (PCD), sendo um cargo que exige do profissional a proteção de patrimônios ou pessoas, em estabelecimentos públicos ou privados. Sobre as demais vagas disponíveis hoje, o Sine da Prefeitura oferta...