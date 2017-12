Sine divulga 75 vagas exclusivas para atendente de telemarketing com deficiência

A Rede Sine em Goiás disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira (05). Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses). As principais vagas são:

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens: uma vaga

Atendente de central de telemarketing: 17 vagas

Auxiliar administrativo: 15 vagas

Auxiliar de almoxarifado: duas vagas

Auxiliar de limpeza: 80 vagas

Auxiliar de produção farmacêutica: quatro vagas

Auxiliar de serviço de copa: uma vaga

Chefe de serviço de limpeza: duas vagas

Estoquista: duas vagas

Mecânico de veículos de automotores a diesel: uma vaga

Porteiro: uma vaga

Teleoperador receptivo de telemarketing: duas vagas

Vagas de ampla concorrência:

Alinhador de direção: duas vagas

Arte finalista: uma vaga

Atendente de cafeteria: duas vagas

Atendente de farmácia: cinco vagas

Atendente de mesa: três vagas

Auxiliar financeiro: uma vaga

Borracheiro: uma vaga

Conferente de mercadorias em Pires do Rio: uma vaga

Contador: uma vaga

Corretor de imóveis: três vagas

Costureiro a máquina de confecção em Jaraguá: quatro vagas

Desenhista projetista de moldes: uma vaga

Eletrotécnico: uma vaga

Encarregado de manutenção: uma vaga

Instrutor educacional: uma vaga

Mecânico de automóveis: duas vagas

Mecânico de veículos automotores a diesel: uma vaga

Mecânico eletricista de automóveis: uma vaga

Motorista carreteiro: dez vagas

Motorista entregador: duas vagas

Refinador de óleo e gordura: uma vaga

Secretária executiva: uma vaga

Soldador: duas vagas

Tapeceiro de móveis: uma vaga

Técnico de manutenção de equipamentos de transmissão: uma vaga

Técnico em manutenção de equipamentos de informática: uma vaga

Técnico em equipamentos e instrumentos médico hospitalares: uma vaga

Vaqueiro: uma vaga