Sine conta com 10 vagas de ascensorista em Goiás para preenchimento urgente

Nesta quinta-feira (22), a Rede do Sistema Nacional de Emprego em Goiás (Sine-GO) oferece 10 vagas para ascensorista, não exclusiva para pessoa com deficiência, para preenchimento urgente. Essas e outras vagas podem ser conferidas abaixo.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência (pcd):

Agente de Passagens: 01 Vaga

Auxiliar de Biblioteca: 01 Vaga

Enfermeiro: 01

Porteiro: 01

Recepcionista Atendente: 05

Servente de Limpeza: 88

Socorrista: 01

Telefonista: 01

Técnico de Enfermagem: 02

Vendedor Interno: 01

Vigilante: 20

Vagas não exclusivas para pessoas com deficiência:

Afiador de Ferramentas: 01 Vaga

Analista Contábil: 01

Arrumador no Serviço Doméstico: 01

Arte Finalista: 03

Ascensorista/Elevadores (Vagas Urgentes): 10

Assistente Administrativo/Estágio: 10

Assistente de Cobrança: 03

Assistente Social/Itumbiara: 01

Atendente de Cafeteria: 02

Atendente de Farmácia: 02

Auxiliar de Cozinha: 01

Auxiliar de Faturamento: 01

Auxiliar Mecânico de Refrigeração: 01

Caseiro: 03

Contador: 01

Costureira de Máquina Overloque: 01

Costureira de Máquina Reta: 03

Cozinheiro Industrial: 05

Eletricista: 01

Eletricista de Veículos/Manutenção de ar condicionado: 01

Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais/Jaraguá: 01

Eletrotécnico: 25

Encanador de Manutenção: 01

Engenheiro de Alimentos: 02

Engenheiro de Produção: 01

Esteticista: 02

Forneiro de Padaria: 01

Gerente de Armazém: 05

Gerente de Mercado: 02

Impressor Serigráfico: 01

Lavador de Peças: 01

Manicure: 10

Marceneiro: 03

Mecânico de Lavadora e Secadora: 01

Mecânico de Veículos a Diesel: 03

Montador de Containers: 01

Montador de Estruturas Metálicas: 01

Motofretista: 02

Motorista de Carro de Passeio: 15

Nutricionista: 03

Operador de Caixa: 02

Operador de Máquina de Dobras Chapas: 01

Operador de Máquinas Fixas: 14

Preparador de Tintas: 01

Representante Comercial Autônomo: 02

Serralheiro: 02

Soldador: 04

Supervisor de Vendas Comercial: 03

Tosador: 01

Trabalhador Rural/Jaraguá: 01

Técnico em Enfermagem: 20

Técnico em Equipamentos Elétricos: 01

Técnico em Nutrição: 01

Técnico em Segurança do Trabalho: 01

Vaqueiro/Jaraguá: 01

Vendedor no Comércio de Mercadorias: 50

Vendedor Pracista: 06