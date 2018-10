Economia Sindiposto tem pedido negado sobre aplicativo de postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) teve negado pela Justiça o pedido para deixar de fornecer informações ao Ministério Público estadual (MP-GO) sobre preços de combustíveis (diesel, gasolina e etanol) vendidos nos postos da capital. Os donos de postos buscavam uma forma de ficar livres de repassar as informações,...