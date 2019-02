Economia Sindifisco sugere limitação de benefício do crédito outorgado Segundo sindicato, ações emergenciais poderiam incrementar o caixa do Estado em R$ 8 bilhões

Limitações de benefícios para empresas, revisão das isenções de IPVA e auditoria da dívida pública goiana estão entre as sugestões do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco-GO) para incrementar a arrecadação do Estado em até R$ 8 bilhões em dois anos. O documento elaborado pela instituição destaca que foram verificados saldos credores de ...