Economia Sindifisco pede bloqueio de R$ 60 milhões para pagamento de salários da categoria em Goiás Segundo o sindicato, o valor garantiria os salários dos cerca de 2 mil servidores, considerando ativos, inativos e pensionistas

O Sindicato dos Funcionários do Fisco de Goiás (Sindifisco) protocolou na sexta-feira (11) mandado de segurança com pedido de bloqueio de R$ 60 milhões das contas do Estado para o pagamento dos salários de dezembro da categoria. No pedido, protocado na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, o Sindifisco alega que há dinheiro em caixa e que o prazo legal ...