Economia Sindicato quer barrar indicação para Embrapa Pesquisador aposentado Sebastião Barbosa foi indicado por Maggi para comandar instituição; Planalto ainda precisa dar aval à decisão

O pesquisador aposentado da Embrapa Sebastião Barbosa foi indicado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para presidir a empresa a partir de outubro. No momento, o nome passa pelo crivo do Palácio do Planalto antes de ser oficializado, segundo informou o secretário executivo da pasta, Eumar Novacki. A escolha é polêmica e o Sindicato Nacional dos Trabalhador...