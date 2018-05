Economia Shoppings facilitam condições para atrair mais lojistas Centros de compras inaugurados recentemente na capital dão descontos para garantir ocupação de espaços, enquanto mercado supera crise

Está mais fácil ter uma loja em um shopping center. O aumento do número de empreendimentos abertos e os reflexos da crise financeira, que reduziram as vendas e apertaram o caixa das empresas nos últimos anos, elevaram a oferta de espaços disponíveis e levaram os administradores a flexibilizarem as negociações. Para acelerar a ocupação de espaços vazios, muitos shoppi...