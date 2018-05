Economia Shopping promove feira de profissões em Aparecida de Goiânia Evento com palestras sobre mercado de trabalho, graduação e estágio, começa nesta quinta-feira (24)

Entre quinta-feira (24) e domingo (27), o Buriti Shopping promove sua primeira Feira das Profissões (FeiPro), com o intuito de esclarecer dúvidas e colocar os alunos em contato com o mercado de trabalho, facilitando a escolha da profissão e do curso que ao término do Ensino Médio. O evento, que é gratuito e aberto ao público, contará com palestras sobre ...