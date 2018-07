Economia Shopping atacadista de Goiânia abre 450 vagas com salários de até R$ 7 mil Os interessados devem possuir ensino médio completo, disponibilidade de horário, identificação com moda e no mínimo um ano de experiência

O Mega Polo Moda Goiânia está com vagas abertas no shopping atacadista, localizado na Avenida Bernardo Sayão, setor Fama. Com salários entre R$ 954 e R$ 7 mil, o centro de compras vai selecionar cerca de 450 profissionais para os cargos de caixa, vendedor e gerente no mix de lojas e para equipe administrativa. Os interessados devem possuir ensino médio completo, dispon...