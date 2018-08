Economia Setor têxtil goiano fatura R$ 2,1 bilhões Goiás tem destaque, mas produção brasileira fica abaixo do esperado no 1º semestre, diz Abit

O faturamento estimado do setor têxtil e de confecção em Goiás, no primeiro semestre deste ano, alcançou R$ 2,188 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). Apesar de volumoso, esse valor chegou a R$ 5,270 bilhões em todo o ano passado. No País, de acordo com o balanço divulgado ontem pela entidade, houve retração tanto na produção (-3...