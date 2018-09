Economia Setor produtivo teme falta de insumos devido à alta do dólar Moeda americana subiu mais de 8% em agosto; incertezas por conta das eleições e do cenário internacional geram preocupação com novos aumentos até o final do ano

Do pãozinho na padaria à passagem aérea. A alta que o dólar teve nos últimos dias afeta o preço de diversos produtos e deixa o setor produtivo apreensivo com os custos, o que pode gerar consequências até mesmo para a já enfraquecida geração e manutenção de postos de trabalho em Goiás. A moeda norte-americana fechou o mês de agosto com alta de 8,49% e, no acumulado do...