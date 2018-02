Setor público tem déficit de R$ 110,6 bi

O setor público brasileiro encerrou 2017 com déficit primário de R$ 110,58 bilhões em suas contas, o menor rombo desde 2014, conforme dados divulgados ontem pelo Banco Central. O número, que reflete o resultado das receitas dos governos menos as despesas, antes do pagamento dos juros da dívida pública, é equivalente a 1,69% do Produto Interno Bruto (PIB).O resultado foi melh...