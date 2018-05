Economia Setor de serviços avança 2,1% em Goiás, diz IBGE Dado relativo à Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) foi divulgado nesta terça-feira (15)

O setor de serviços registrou em Goiás avanço de 2,1% no mês de março na comparação com igual período de 2017. Trata-se do 3º melhor índice do País, na série sem ajuste sazonal. Nesta comparação, o Estado perde apenas para Roraima (10,6%) e Amazonas (2,8%). Já em relação ao mês de fevereiro, houve queda de 0,7%. Os dados relativos à Pesquisa Mensal de Ser...