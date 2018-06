Economia Setor calçadista ganha desoneração Com isso, o setor se junta ao segmento de confecções e de franquias, que, desde o início do mês, também contam com a desoneração

O setor calçadista também ficará isento do pagamento da diferença entre a alíquota de ICMS interna e a do estado de origem do produto (Difal), a partir de 1º de julho. Com isso, o setor se junta ao segmento de confecções e de franquias, que, desde o início do mês, também contam com a desoneração. O anúncio foi feito pelo governador José Eliton a representantes da Federação d...