Economia SESCOOP/GO faz processo seletivo para 9 cargos com salários de mais de R$ 4,5 mil Todas as vagas para o sistema “S” do cooperativismo em Goiás serão para o cadastro de reserva

O SESCOOP/GO, que é o Sistema “S” do cooperativismo em Goiás, está com inscrições abertas para o cadastro de reserva em nove cargos diferentes. As inscrições vão até 26 de setembro e podem ser feitas pelo portal http://www.goiascooperativo.coop.br. O valor da taxa é de R$ 57. Para nível médio, o cargo é de Técnico de Operações, com salário acima de R$ 2 m...