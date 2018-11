Economia Serviços operam 11,7% abaixo de pico registrado em novembro de 2014, diz IBGE "Esse resultado de setembro de alguma forma encerra o período de grande volatilidade observada no setor de serviços, provocada pela greve de caminhoneiros desde o mês de maio", ressaltou Rodrigo Lobo, gerente na Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE

Com a queda de 0,3% em setembro ante agosto, o volume de serviços prestados no País passou a operar 11,7% abaixo do ponto mais alto já registrado na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), alcançado em novembro de 2014, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Esse resultado de setembro de alguma forma encerra o período de grande volatilidad...