Economia Serviço de TV por assinatura registra queda no país Apenas em abril, mais de 50 mil contratos foram suspensos

O serviço de TV por assinatura no país registrou uma redução de 787.513 contratos no período entre maio deste mês e o mesmo mês de 2017. Apenas no mês de abril, houve uma queda de 52.307 contratos em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje (6) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ao todo, foram registrados 17.855...