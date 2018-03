Serpro desenvolve aplicativo para quem se inicia nas compras de títulos do Tesouro Nacional

Se você pensa em fazer investimentos e não sabe exatamente como, o Tesouro Direto vai te ajudar com um aplicativo lançado na última segunda-feira (5), pelo Serpro. Um dos destaques do crescimento do Tesouro Direto é o aumento da participação dos pequenos compradores, com valores de até R$ 5 mil. Em 2017, essa participação representou 76,5% das vendas ocorridas no ano.

Em um ambiente informal, que possibilita simulações sem cadastro prévio, é possível também compartilhar os resultados nas redes sociais. Outras novidades são a possibilidade de identificação por digital e uma gerente virtual, a Tetê, que orienta sobre como utilizar as funcionalidades. O aplicativo já está disponível na App Store e será lançado na Play Store em abril.

Essa é a primeira solução do Tesouro Direto totalmente desenvolvida para uso em mobile. Desde o ano passado, já existe um “webview”na Play Store. Um atalho que direciona o usuário para a internet e que, em abril, será substituído pelo novo app.

No “Simulador do TD”, o usuário conhece os diferentes títulos do programa, faz projeções de investimentos, compara a rentabilidade do título escolhido com outros produtos financeiros, e pode até personalizar os parâmetros de cálculo. No ambiente denominado “Sonhos”, é possível acompanhar a realização de metas de evolução da carteira. Com o simulador em mãos o investidor pode descobrir os títulos que melhor se enquadram em seu perfil e necessidades.