Serasa aponta melhor Natal em sete anos

As vendas do Natal de 2017 no País tiveram o melhor desempenho desde 2010, revertendo três anos consecutivos de retração. O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio - Natal 2017 mostra crescimento de 5,6% na semana entre 18 e 24 deste mês em relação a igual período de 2016. No fim de semana que antecedeu o Natal, de 22 a 24, a alta foi de 0,8% na comparação com igual período do ano passado (de 16 a 18).

Só na cidade de São Paulo as vendas subiram 5,2% na semana natalina em relação a igual período de 2016, enquanto no fim de semana houve expansão de 0,6%.

Conforme os economistas da Serasa Experian, o aumento no volume de vendas do comércio reflete a recuperação da renda real dos consumidores, influenciada pelo recuo "sistemático" da inflação e pela queda "gradual" do desemprego, além da retomada da confiança e do crédito após a queda do juro.