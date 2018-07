Economia Senado deve analisar projeto sobre distrato imobiliário só após recesso

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), minimizou ontem a possibilidade de os senadores votarem antes do recesso parlamentar o projeto que define regras para a desistência da compra de imóvel na planta, o chamado distrato imobiliário. Isso porque o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a proposta foi rejeitado pela Comissão de Assuntos Econôm...