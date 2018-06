Economia Senado aprova urgência para decreto de indústria de bebidas Senadores, no entanto, acreditam que não haverá quórum na próxima semana para votar a matéria, por causa das festas de São João no Nordeste e do jogo do Brasil na quarta-feira

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 20, o requerimento de urgência de dois decretos legislativos que suspendem a redução de incentivo fiscal para os fabricantes de concentrados de refrigerantes da Zona Franca de Manaus. Com isso, os textos podem furar a fila de votação e ser apreciados com mais celeridade pela Casa. Senadores, no entanto, acreditam q...