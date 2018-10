Economia Senado aprova MP que permite renegociação de dívidas rurais ao custo de R$ 5,3 bilhões

O Senado aprovou ontem a medida provisória que permite a renegociação de dívidas rurais de agricultores familiares. Segundo o Ministério da Fazenda, o custo aos cofres públicos será de R$ 5,271 bilhões.O texto já tinha força de lei porque foi editado como medida provisória. Mas dependia da aprovação do Congresso para não perder validade. Com a aprovação na Câmara e no Sen...