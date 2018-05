Economia Sem reposição, gás de cozinha pode acabar neste sábado em Goiânia, diz sindicato

Assim como já ocorreu em alguns municípios do interior do Estado, o estoque de gás de cozinha na capital pode acabar hoje por causa da falta de reposição essa semana. O presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás na Região Centro-Oeste, Zenildo Dias do Vale, informou ontem que cerca de 70% dos estabelecimentos da capital já estavam sem botijões cheios para ven...