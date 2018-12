Economia Sem Refis, arrecadação tem 1ª queda em 13 meses

Sem a ajuda extra do Refis, a arrecadação de tributos federais registrou em novembro a primeira queda na comparação anual em 13 meses. O valor total recolhido no mês passado foi de R$ 119,4 bilhões, uma queda real (já descontada a inflação) de 0,27% em relação a novembro de 2017.O recuo ocorreu porque, no ano passado, os contribuintes pagaram parte da entrada obrigatór...