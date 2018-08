Economia Sem glifosato, agronegócio fica em alerta Cerca de 90% da área plantada de grãos, especialmente de soja, pode ser afetada em Goiás caso suspensão seja mantida pela Justiça

Com a proximidade do início do plantio de soja, que ocorre a partir de outubro no Estado, os produtores de grãos estão em alerta. Isso por causa da suspensão do glifosato, herbicida que é considerado fundamental no sistema de plantio direto, determinada pela Justiça. Se a proibição perdurar, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Bartolo...