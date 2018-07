Economia Sem conseguir honrar dívida, Andrade Gutierrez tenta fechar novo acordo com credores Com queda na ação da CCR, ativo da companhia usado como garantia para empréstimo, Andrade entregou à gestora Pimco as negociações com credores para uma nova emissão de títulos, dizem fontes

Dois meses após deixar de pagar uma dívida de US$ 345 milhões (R$ 1,35 bilhão), a empreiteira Andrade Gutierrez ainda não conseguiu fechar acordo para levantar dinheiro novo no mercado e honrar o compromisso. Envolvida na Operação Lava Jato e com R$ 508 milhões em bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a construtora - que já foi a segunda maior do País -...