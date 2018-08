Economia Sem acertadores, Mega-Sena pagará R$ 45 milhões no próximo sorteio A Quina teve 80 acertadores e vai pagar R$ 36.914,70 para cada

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.073 da Mega-Sena. Com isso, o próximo sorteio, no sábado (1°), tem prêmio estimado de R$ 45 milhões. As dezenas sorteadas em São João do Ced...