Economia Selic no fim de 2018 permanece em 6,50% ao ano, prevê Focus Já a projeção para a Selic em 2019 permaneceu em 8,00% ao ano, valor igual ao verificado há quatro semanas

Sob influência da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), ambos divulgados na semana passada, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2018 e de 2019. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 2, que a media...