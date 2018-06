Economia Selic no fim de 2018 permanece em 6,50% ao ano, aponta Focus Em entrevistas recentes, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a Selic, atualmente em 6,50% ao ano, não será usada para controlar a taxa de câmbio

À espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na próxima quarta-feira, 20, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2018 e de 2019. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 18, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,50% ao...