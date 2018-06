Economia Segurar o preço de diesel, gás e gasolina até o fim do ano custaria R$ 30 bilhões Cálculo é de interlocutores de Michel Temer; governo estuda criar um 'colchão tributário'

Subsidiar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha para evitar que os reajustes da Petrobrás sejam repassados totalmente à população custaria R$ 30 bilhões ao Tesouro Nacional até o fim do ano, segundo interlocutores do presidente Michel Temer. Esse é um desejo de parte do governo, que teme que a insatisfação popular não acabe mesmo com o desconto n...