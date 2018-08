Economia Segplan arrecada R$ 878 mil com leilão de veículos e deve organizar outro ainda este ano Apenas 18 dos mais de 100 lotes não foram arrematados no último final de semana em Aparecida de Goiânia

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) arrecadou R$ 878,5 mil com o leilão realizado no último sábado (4) em Aparecida de Goiânia. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (6). Foram 110 lotes vendidos e apenas 18 não arrematados. No total foram 262 itens e 128 lotes postos à venda. Para Jefferson da Silva Pereira, gerente de Veículos e Frotas da Seg...