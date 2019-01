Economia Sefaz nega que haverá calote na folha de pagamento de dezembro dos servidores estaduais Titular da pasta assegurou que estão sendo estudadas formas de fazer o pagamento da folha que não foi empenhada

A titular da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Cristiane Junqueira Schmidt, negou nesta terça-feira (15) que o governo dará calote na folha de pagamento de dezembro dos servidores. Segundo ela, a possibilidade de não pagamento para os servidores do Executivo “não existe”, citando que a folha já foi quitada para os demais Poderes e órgãos que estavam com o empenho r...