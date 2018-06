Economia Sefaz em Goiás libera edital para concurso com salário inicial acima de R$ 20 mil Os candidatos devem comprovar ensino superior completo em qualquer área

Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz) publicou no Diário Oficial nessa quinta-feira (28), edital de concurso para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Os salários iniciais ultrapassam R$ 20 mil. De acordo com a publicação, serão disponibilizadas 28 vagas, sendo 27 para ampla concorrência e 01 para candidatos com deficiência. Ainda haverá...