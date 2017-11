Sefaz divulga calendário para pagamento do IPVA 2018; confira

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás divulgou nesta quarta-feira (22) o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2018. A tabela foi acertada juntamente com o Detran-GO. Motoristas podem optar pelo pagamento parcelado em três vezes ou em cota única. (Veja a tabela ao final da matéria)

O prazo começa no dia 30 de janeiro, conforme o final de placa e número de parcelas, e termina em 29 de novembro. A Instrução Normativa que trata do calendário deve ser divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) apenas na primeira quinzena de dezembro, porque é publicada juntamente com a tabela FIPE. “Estamos esperando para divulgar a tabela FIPE para trazer o cálculo do valor venal do veículo mais aproximado possível”, explica Nivaldo Borges Damasceno, gerente do IPVA da Sefaz.



Descontos

A Sefaz também anunciou que permanece o desconto de 50% do IPVA para proprietários de veículos com motor 1.0 ou motos de até 125 cilindradas, que paguem o imposto em dia e não tenham multas. O governo priorizou a manutenção do benefício por ser uma forma de reconhecimento do bom motorista, além de contribuir para diminuição dos acidentes e mortes no trânsito.

O benefício é cumulativo com o abatimento de até 10%, de acordo com o número de bilhetes do programa Nota Fiscal Goiana. Quem deseja se inscrever no programa, deve acessar o site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br.

Confira o calendário: