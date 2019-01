Economia Seduce abre mais de 17 mil vagas com salários de até R$ 4 mil; Confira outros 4 concursos As vagas são para unidades de ensino de Goiás ou na sede da Seduce, em Goiânia

Olha ai concurseiro de plantão, a semana começou bem para você. Selecionamos cinco concursos que já estão com inscrições abertas, com destaque para a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce) com três editais abertos para 17.673 vagas de níveis médio e superior, em Goiás. Os salários variam de R$ 876,65 até R$ 4.726,85. As inscrições para a...