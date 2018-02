Secretaria da Saúde de Goiânia divulga resultado de seleção para quase mil vagas

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta quinta-feira (8), o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde da capital (SMS). O processo seletivo recebeu 21.103 inscritos e a lista dos aprovados está disponível no site www.concursos.goiania.go.gov.br. Os candidatos serão convocados de acordo com as necessidades da secretaria.

O edital contemplou quase mil vagas para diversas áreas da saúde em nível superior e médio e, além do salário previsto no documento, candidatos podem receber gratificação e adicionais de insalubridade e deslocamento conforme cargo e lotação.

A seleção aconteceu por meio de preenchimento de ficha cadastral e os participantes foram classificados conforme maior pontuação para área de atuação e cargo pleiteado. Ao ser convocado, o classificado deverá comprovar todas as informações prestadas no ato da inscrição.

Além das vagas definidas no edital, a lista de aprovados apresenta também o cadastro de reserva, composto por todos os candidatos que obtiveram, no somatório de pontos, nota igual ou superior a 30 pontos.

A partir da publicação da convocação, os candidatos terão três dias para apresentar os documentos na diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SMS, no 2° andar do bloco D, Paço Municipal.

Confira aqui a lista de aprovados aqui.