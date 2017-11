Secretaria da Fazenda divulga relatório de composição dos preços dos combustíveis em Goiás

Atendendo pedido do governador Marconi Perillo (PSDB), a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou nesta sexta-feira (17) relatório sobre a composição dos preços dos combustíveis no Estado de Goiás.

De acordo com a Sefaz, os dados revelam que os aumentos recentes registrados nas bombas dos postos de combustíveis de Goiânia e do interior não tem relação com a política tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Estado.

O gerente de Combustíveis da Secretaria, Fernando César Ganzer, diz que o imposto não pode ser a justificativa dos últimos reajustes já que a alíquota sobre a gasolina está em 30% há dois anos e a do etanol só subiu de 22% para 25% no início deste mês. Segundo ele, o impacto deste reajuste foi de apenas R$ 0,08.

Também a partir desta sexta-feira, a Sefaz publicará diariamente em seu site www.sefaz.go.gov.br os preços mínimos, médios e máximos praticados por todos os postos de combustíveis goianos que utilizam a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.