Secretaria abre processo seletivo para 537 vagas e salários de até R$ 3 mil em Goiás

A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento divulgou, nesta sexta-feira (2), o edital que torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais temporários para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED).

São oferecidas 537 vagas para os cargos de professor de ensino superior, de nível médio e de apoio administrativo. Os salários variam entre R$ 1.134,00 a R$ 3.059,22, para professores, dependendo da formação acadêmica, e de R$ 957,00 a R$ 1.580,00 para os cargos de apoio administrativo.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos a serem contratados, em caráter temporário, para o preenchimento de vagas nos Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás – ITEGOs e nos Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás – COTECs.

Haverá duas fases, de análise curricular e de comprovação de documentação. Os candidatos selecionados na primeira fase serão convocados, pela SED, a apresentar a documentação comprobatória das informações prestadas na primeira fase.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (5) exclusivamente no site: http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/173089/psss-inscricoes-abertas.

A taxa de inscrição é de R$10,00 e os candidatos poderão se inscrever para mais de uma das vagas divulgadas. Os candidatos que apresentarem a documentação de acordo com o edital, na segunda fase, serão contratados pela SED, pelo prazo improrrogável de 1 ano.

Todas as informações necessárias para o candidato estão divulgadas no edital, de acordo com a Gerência de Recrutamento, Seleção e Relações Externas da Escola de Governo Henrique Santillo, da Segplan.