Economia Secretária da Fazenda de Goiás defende privatizações, inclusive da Saneago Decisão não depende somente de Cristiane Schmidt, mas faz parte dos estudos da equipe de governo de Ronaldo Caiado (DEM)

Nova secretária da Fazenda de Goiás, Cristiane Schmidt afirmou em entrevista à CBN Goiânia e posteriormente ao O POPULAR, na manhã desta quinta-feira (03), que defende as privatizações como uma das saídas para o equilíbrio do Estado. Se dependesse somente dela, disse que inclusive a Saneago está no radar entre o que pode vir a ser repassado para a iniciativa p...