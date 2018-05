Economia 'Se não fosse cantor, seria um engenheiro', diz Roberto Carlos em lançamento de prédio em Goiânia Investimento na região do Parque Flamboyant, do qual é sócio, está estimado em R$ 100 milhões

Ele é o rei na música, alcançou os mais altos degraus do sucesso com sua carreira, mas tem outras paixões. “Sempre costumo dizer que, se não fosse cantor, seria um engenheiro ou arquiteto”, disse o cantor Roberto Carlos, ao falar sobre seu interesse pelo mercado imobiliário. Ele marcou presença, na última quinta-feira (17), no evento de lançamento do prédio Horizonte F...