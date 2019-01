Economia ‘Se embaixada mudar para Jerusalém, pode haver boicote árabe’, diz Khaled Hanafi Recado de presidente da União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi, foi dado a Hamilton Mourão, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina

O presidente da União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi, disse que, se a embaixada brasileira em Israel for transferida para Jerusalém, haverá boicotes a todos os produtos do País por consumidores árabes e os empregos brasileiros sofrerão. O recado foi dado na terça, 29, em reuniões com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, e a ministra da Agricultura, Teresa C...