Economia Saques na poupança superam depósitos em R$ 11,23 bilhões em janeiro Resultado representa a maior retirada de recursos da poupança para o mês de janeiro desde 2016

A população brasileira sacou mais dinheiro do que depositou na poupança ao longo de janeiro deste ano. O saldo de saques menos depósitos para o mês ficou em R$ 11,232 bilhões, informou hoje (6) o Banco Central (BC). Ao todo, foram depositados na caderneta de poupança R$ 194,672 bilhões. As retiradas durante o primeiro mês do ano somaram R$ 205,905 b...