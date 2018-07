Economia Saques do PIS/Pasep devem ajudar o PIB a crescer em 1,9%, apesar da greve dos caminhoneiros Avaliação é da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado

A injeção de até R$ 39 bilhões na economia com os saques do PIS/Pasep por todos os trabalhadores - independentemente da idade - pode compensar parte dos efeitos negativos da greve dos caminhoneiros no Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, na avaliação da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado. Mesmo assim, a entidade avalia que a evolução da atividade em 2018 d...