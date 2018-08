Economia Santander amplia crédito para energia solar, com taxa a partir de 0,99% ao mês O banco está atuando no financiamento de energia verde desde 2013

O Banco Santander Brasil anunciou nesta terça-feira, 28, uma nova oferta de crédito para a compra de equipamentos de geração elétrica solar, com novas linhas para clientes pessoa física e jurídica, além de produtores rurais. As novas taxas para financiamento dos chamados sistemas fotovoltaicos agora partem de 0,99% ao mês, abaixo do juro praticado atualmente, a partir d...