Saneago terá de emitir fatura de água e esgoto separadamente em Jataí

Após ação popular, a Saneago terá de emitir as faturas de água e esgoto em dois documentos distintos em Jataí. A decisão é do juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, da Vara das Fazendas Públicas da comarca do munícipio.

Em caso de descumprimento, a empresa terá de pagar mil reais por cada unidade consumidora que não receber as faturas. O juiz também determinou que a Saneago se abstenha de suspender o fornecimento de água no caso de não pagamento apenas da fatura de esgoto, também sob a mesma pena de multa.

De acordo com a ação popular movida por Geraldo Azambuja Neto, vários bairros da cidade possuem o sistema de coleta de esgoto e, em decorrência disso, as tarifas de esgoto e de água são cobradas conjuntamente, mesmo contrariando a Lei Municipal nº 3.351/12. O Município de Jataí repassou, por meio de concessão, o serviço de fornecimento de água para a Saneago.

Para Thiago Soares Castelliano, ficou demonstrado o perigo de dano, uma vez que, aparentemente, a cobrança conjunta gera certo desequilíbrio e impede que os consumidores discutam separadamente cada uma das faturas. “Desde 2012, a norma impõe essa separação, não havendo mais risco de lesão quanto às faturas passadas, e sim apenas em relação às faturas vincendas”, explicou.